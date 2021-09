Les lieux de tolérance interdits aux mineurs

La fréquentation des lieux de tolérance (débits de boisson, discothèques, boîtes de nuit, établissements d’hébergement temporaires) vient d’être interdite dans le Couffo aux mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. La vente de l’alcool ou de tout autre produit excitant aux mineurs est également interdite dans le département. Ainsi en a décidé le préfet du département du Couffo, Christophe Houinsou Mègbédji, dans un arrêté en date du 20 septembre 2021.

A travers l’arrêté en date du 20 septembre 2021, l’accès des mineurs aux lieux de tolérance situés dans le département du Couffo a été règlementé. « La fréquentation des lieux de tolérance par les mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux est interdite dans le département du Couffo », stipule l’article premier de l’arrêté.

Selon l’article 2 de l’arrêté préfectoral, les espaces concernés sont les établissements d’hébergement temporaire (hôtels, motels, chambres de passage), les débits de boisson (buvettes, bars et autres), les discothèques et les boîtes de nuit.

Le service d’alcool et la vente de tout autre produit excitant aux mineurs sont aussi interdits.

En cas de doute sur l’âge du mineur ou sur les liens de parenté avec l’accompagnant, la présentation des pièces d’identité et/ou acte de naissance est exigée.

La décision portant interdiction de fréquentation des lieux de tolérance par les mineurs dans le département du Couffo vient à point nommé en ces périodes de rentrée scolaire et académique 2021-2022. Cela permettrait d’éviter les nombreux abus dont sont victimes les mineurs.

M. M.

21 septembre 2021 par