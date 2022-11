Les jeunes bouchers enlevés à Savè libérés

Les jeunes bouchers enlevés à Savè dans le département des Collines vendredi 04 novembre dernier ont été libérés mardi 08 novembre 2022. L’enquête ouverte par les éléments du commissariat de Kaboua a permis de les retirer des griffes des ravisseurs.

Joie et satisfaction pour Djelili S. et Rodrigue I., ainsi que leurs familles. Ces deux bouchers kidnappés vendredi 04 novembre dernier ne sont plus dans les mains des ravisseurs. Ils ont été libérés mardi 08 novembre 2022. Ceci, grâce aux investigations menées avec tact par les éléments du commissariat de Kaboua. Les deux otages selon nos sources n’ont pas encore rejoint leurs familles. Ils sont gardés pour le moment au commissariat.

Vendredi 04 novembre 2022, Djelili S. fut sollicité pour immoler un bœuf agonisant dans un campement Peulh. Ils se rendait sur les lieux quand il a été enlevé. Les ravisseurs se servent de lui pour contacter Rodrigue I., son compagnon à le joindre dans le campement afin de l’aider. Ce dernier se rendait également dans le campement indiqué lorsqu’il a été également enlevé.

Désormais en captivité, les assaillants réclamèrent à leurs familles, la somme de 30 millions de francs CFA, réduite après à 10 millions avant de les libérer.

Avec les investigations conduites par les éléments du commissariat de Kaboua, aucune rançon n’a été payée avant que la police ne les délivre.

F. A. A.

