Les inscriptions pour Moov Africa Startup Challenge ouvertes jusqu’au 17 août

Moov Africa Startup Challenge 2022 est une compétition qui consiste à faire concourir des startups innovantes dans les domaines de la Santé, de la Finance, de l’Agriculture, des villes intelligentes, de l’internet des objets et du gaming. Ce concours a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat moderne et innovant dans le secteur des nouvelles technologies, d’identifier les startups innovantes et de récompenser des startups championnes à l’issu du challenge.

La candidature des startups intéressées se fera par email à l’adresse suivante : startupchallenge2022@moov-africa.bj

Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur téléchargeable sur le site internet

www.moov-africa.bj/startup-challenge/

9 août 2022 par