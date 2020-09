Les inscriptions ouvertes jusqu’au 30 septembre 2020

Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a lancé l’appel à candidatures de la deuxième édition du Grand Prix Littéraire du Bénin. Les inscriptions pour cette édition sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2020.

Selon le communiqué signé du Directeur des arts et du livre, Koffi Attede, le Grand Prix Littéraire du Bénin consacre, cette édition, trois (03) œuvres littéraires de fiction, écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise, dans les catégories suivantes : théâtre, roman et nouvelle.

« La participation est ouverte aux œuvres d’auteurs de nationalité béninoise, publiées entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2020 inclus. Les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature. Seuls les éditeurs détenteurs de l’agrément d’éditeur signé de la Direction des arts et du livre sont habilités à présenter des candidatures parmi les auteurs de leurs catalogues. La participation par éditeur est limitée à trois (03) titres d’auteurs différents au maximum. Les ouvrages d’auteurs collectifs ne sont pas éligibles », explique-t-il.

Pour faire acte de candidature, informe, l’éditeur doit soumettre, sous pli fermé pour toute catégorie visée, à la Direction des Arts et du Livre, dix (10) exemplaires identiques de l’œuvre, accompagnés de la fiche de candidature et d’une copie de l’agrément d’éditeur.

« Les dossiers de candidature comprenant des exemplaires de titres d’éditions différentes, ne seront pas acceptés », précise-t-il.

Les plis, soigneusement fermés, doivent porter la mention : « Candidature au Grand Prix Littéraire du Bénin-2e édition » et déposés contre récépissé à la Direction des Arts et du Livre. Le délai pour les inscriptions est fixé au 30 septembre 2020.

Organisée par la Direction des arts et du livre, la compétition annuelle vise entre autres à : mettre en valeur la diversité de la création littéraire nationale ; faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres et encourager le professionnalisme chez les éditeurs nationaux.

Le lauréat de chaque catégorie du Grand Prix Littéraire du Bénin reçoit, à titre individuel, une enveloppe financière d’un montant de 2.000.000 de FCFA.

A.A.A

