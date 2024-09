Les inscriptions dans les Lycées techniques prorogées

Les apprenants qui désirent s’inscrire dans les Lycées Techniques et Professionnels (LTP), ont jusqu’au vendredi 13 septembre 2024, pour déposer leurs dossiers. Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à travers un communiqué jeudi 05 septembre 2024, leur accorde une rallonge de quelques jours.

Les inscriptions dans les Lycées Techniques et Professionnels prorogées jusqu’au vendredi 13 septembre 2024. L’annonce a été faite ce jeudi 05 septembre 2024, par le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. A titre exceptionnel, l’inscription des postulants dans les spécialités telles que (i) Electricité (F3/EL) et (ii) Installation et Maintenance en Informatique (IMI) dans les LTP de Ina, de Djakotomey, de Kandi et de Djougou et, (iii) Hôtellerie-Restauration (HR) dans les LTP de Natitingou et de Pobè est autorisée. Les parents sont invités à se rendre dans les lieux habituels d’enregistrement pour le dépôt des dossiers.

F. A. A.

6 septembre 2024 par ,