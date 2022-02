Les infrastructures au centre d’échange avec la Banque Mondiale

Le ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey a reçu à son cabinet, ce mardi 22 février 2022, une délégation de la Banque Mondiale.

Alphonse Soh, spécialiste principal en transports de la Banque Mondiale, et Mme Mynah Nassila, responsable des opérations de la Banque Mondiale au Bénin étaient au cabinet du ministre béninois des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey dans la matinée du mardi 22 février 2022. Au centre des échanges, les réformes engagées par le Gouvernement dans le secteur des Infrastructures et des Transports depuis 2016 notamment la modernisation du Port de Cotonou, la professionnalisation du métier de transporteur et l’assainissement de ce sous-secteur ; les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, les réformes contenues dans le PAG-2 et les perspectives du Bénin à long terme dans le secteur.

Le ministre des Infrastructures et des Transports a saisi l’occasion pour présenter à ses hôtes la vision du Gouvernement dans le sous-secteur aéroportuaire dans un contexte de crise marquée par la pandémie du Covid-19.

Les échanges entre la délégation de la Banque Mondiale et le ministre Hêhomey se sont tenus en présence des membres du cabinet et du Comité des Directeurs du Ministère des Infrastructures et des Transports.

M. M.

