Les inculpés du bateau échoué à Fidjrossè devant le juge mercredi

Les personnes poursuivies dans le dossier du bateau ayant échoué à la plage de Fidjrossè à Cotonou, vont comparaître, ce mercredi 14 août 2024, devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Les 14 membres de l’équipage du bateau SPSL-UDEME qui a échoué à la plage de Fidjrossè dans la nuit du 29 au 30 juin 2024, ainsi que trois hommes en uniforme, dont deux agents de la marine et un policier sont attendus devant le juge de la CRIET ce mercredi 14 août 2024. Ils sont poursuivis pour abus de fonction, navigation sans autorisation et violation des règles en matière de lutte contre la pollution dans le dossier du navire qui a échoué à la plage de Fidjrossè. L’acheteur du gasoil que transportait le bateau est également en détention provisoire attendant son procès.

Le navire SPSL-UDEME qui a échoué aux larges des côtes béninoises transportait plus de 200 tonnes de gasoil.

F. A. A.

14 août 2024 par ,