Les impressions de Laurent METONGNON à sa sortie de prison

Le syndicaliste Laurent METONGNON a recouvré sa liberté ce mercredi 23 novembre 2022 après 05 ans de prison. Il a exprimé ses remerciements à Dieu, au peuple béninois et tous ceux qui l’ont soutenu pendant cette période difficile.

« Je dois remercier le tout puissant Dieu. Il a veillé sur moi soixante mois une semaine, privé de ma liberté et privé de ma passion », a confié Laurent METONGNON à sa sortie de prison ce mercredi 23 novembre 2022. Le syndicaliste a par ailleurs exprimé ses remerciements au peuple béninois qui l’a soutenu, tous ceux qui ont prié pour lui, et demandé sa libération. « Ils viennent de l’obtenir, on rend grâce à Dieu », a confié Laurent METONGNON.

L’ex président du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été condamné dans une affaire de rétro-commissions à la Banque internationale du Bénin (BIBE). Il avait autorisé un placement de 17 milliards de francs CFA dans la banque alors en faillite.

F. A. A.

23 novembre 2022 par ,