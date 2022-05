Les guides de tourisme entament un programme de formation

Les 54 guides de tourisme retenus par le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts dans le cadre de la promotion de la destination Bénin ont entamé, le 30 mai dernier, leur programme de renforcement de capacités de 10 semaines. Le lancement officiel de la formation a eu lieu, mardi 31 mai 2022, à l’hôtel Golden Tulipe de Cotonou.

Sélectionnés dans (05) pôles touristiques à savoir Ouidah/Avlékété/Grand-Popo, Abomey/Dassa/Kétou, Ganvié, Porto-Novo et Nikki/Natitingou/Boukoumbé à l’issue d’un appel à candidatures, cinquante-quatre (54) guides touristiques ont démarré, lundi 30 mai 2022, un programme de renforcement de capacités de 10 semaines. C’est le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola qui a procédé, mardi 31 mai 2022, au lancement officiel de la formation en présence du ministre des enseignements secondaire, de la formation technique et professionnelle Kouaro Yves Chabi ; du représentant résident de la Banque Mondiale ; de la Représentante de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) ; du Directeur général de l’ANPT, de la Coordinatrice du projet PCTT, des Présidents et membres des Comités technique et de pilotage, des responsables des associations faîtières et des 54 bénéficiaires du Programme.

Le programme de formation s’inscrit dans la volonté du gouvernement béninois d’inscrire le tourisme au rang de deuxième pilier de l’économie et vise à proposer d’autre part une solution durable aux questions liées à l’accroissement du tourisme frontalier, selon Faîzath Kora, Directrice du développement du tourisme (DDT).

« Les séries de formation qui s’ouvriront bientôt ont pour objectif de professionnaliser les acteurs surtout les guides touristiques dont la qualité est indispensable dans le rayonnement de la destination Bénin », a expliqué la DDT.

Le Représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, Atou Seck, a ajouté que ce qui apporte de la valeur aux produits touristiques, c’est la personne, le guide touristique. « Lorsque vous avez un bon guide, toute suite vous avez envie de revenir ; vous allez demander à vos amis de vous accompagner chaque fois et ainsi de suite », a expliqué Atou Seck, qui n’a pas manqué de réitérer l’engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement du Bénin dans le développement du tourisme. « Quand le tourisme marche, les externalités sont importantes et ça va faire bouger une bonne partie de l’économie surtout dans le domaine tertiaire », a-t-il renchéri.

Le ministre des enseignements secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a félicité toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, l’ANPT, l’ADEPT, les membres des différents cabinets ministériels, les personnes ressources, consultants internationaux comme nationaux.

Kouaro Yves Chabi a félicité également son collègue du Tourisme, de la Culture et des Arts qu’il dit avoir vu travailler comme chef chantier sur ce dossier.

Procédant à l’ouverture officielle de la formation, le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a souligné que les guides font partie intégrante de la chaîne de valeur d’une destination touristique. En contact direct avec les touristes, garants de l’image de la destination et de la perception qui sera gardée du pays, les guides jouent un rôle crucial dans la qualité et l’enrichissement de l’expérience du tourisme, selon le ministre.

« Conscient de ce que le métier de guide de tourisme est une activité professionnelle qui a besoin d’être soutenue par les pouvoirs politiques, le gouvernement de notre pays à travers le ministère des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère dont j’ai la charge, a décidé de solliciter l’assistance technique de l’Organisation Mondiale du Tourisme pour concevoir et dispenser un programme de formation à l’attention d’un vivier de 54 guides touristiques », a indiqué Jean-Michel Abimbola.

A en croire le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, renforcer les capacités des professionnels du secteur qui pour soutenir la croissance permet de disposer d’une « main d’œuvre qualifiée et compétente indispensable à l’offre d’une expérience de séjour qualitative et différenciée ».

