Les grandes décisions de ce mercredi 9 septembre

Le Conseil des ministres s’est ce mercredi 09 septembre 2020 sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises.

Il s’agit de la mise en place du Comité chargé de l’examen et de l’étude préalables des conventions et accords internationaux ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Eau et des Mines ainsi que du ministère de l’Energie.

Le Conseil des ministres a également procédé à la nomination des membres du Conseil d’Administration du Fonds d’appui à la production audiovisuelle (FAPA).

Les communications portent sur le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du plan directeur pour la mise en place d’une chaîne de services et plateforme logistique sous température contrôlée de classe internationale, pour le stockage des produits périssables notamment les produits agricoles et les produits d’exportation ; la réalisation des travaux confortatifs d’assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou et la mise en concession du stade René Pleven de Cotonou et des stades communaux aux entreprises propriétaires de clubs professionnels.

Par ailleurs, M. Dèhoumon Louis Koukpemedji a été nommé directeur général de la Société béninoise d’approvisionnement en produits de santé.

A.A.A

9 septembre 2020 par