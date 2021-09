Les grandes décisions de ce mercredi 8 septembre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité ; de l’approbation des statuts du Fonds de développement de l’artisanat ; de la nomination des membres du Conseil d’administration du Fonds national pour l’environnement et le climat ; et du dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 KV de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé, dans le cadre du projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique.

Les autres décisions portent sur la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction et d’équipement d’un boulodrome international à Abomey-Calavi ; et la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d’alimentation en eau de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

Des nominations ont été prononcées à la Présidence de la République, au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale ; au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ; au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.

A.A.A

8 septembre 2021 par