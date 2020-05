Les grandes décisions de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 13 mai 2020, sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire.

Les mesures normatives portent sur : les attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ; la modification des statuts de la Société des Infrastructures routières du Bénin (SIRB) ; la modification du décret n°2015-316 du 3 juin 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence pour le Développement intégré de la zone économique du lac Ahémé et de ses chenaux, puis nomination des membres de son Conseil d’administration.

A cela s’ajoute la décision relative aux conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et services de l’internet des objets en République du Bénin.

Au titre des communications, le Conseil s’est penché sur les mesures urgentes de fourniture d’eau potable aux établissements scolaires publics et règlement des arriérés de factures de consommation desdits établissements, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Une nomination a été prononcée au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. M. Ahogbédji Gabin Allognon est nommé directeur de l’administration et des finances du ministère.

