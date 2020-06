Les grandes décisions de ce mercredi 17 juin

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 17 juin 2020 sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon.

Cliquer pour lire l’intégralité

Les grandes décisions prises par le gouvernement sont : approbation du Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2021-2023 et la signature d’une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre international de Ouidah.

03 nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, à la Chancellerie et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A.A.A

17 juin 2020 par