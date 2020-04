Les grandes décisions de ce mercredi 15 avril

Les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi portent sur le projet de décret portant création et approbation des statuts de l’Agence pour le Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes (ADEJ) ; le projet de décret portant création et approbation des statuts de l’Agence nationale pour les Prestations aux Etablissements scolaires publics et la mise en place du Comité de pilotage du projet de construction et d’équipement du laboratoire de référence pour le contrôle de la qualité des produits de santé et de l’eau.

A cela s’ajoutent, les attributions, organisation et fonctionnement du ministère du Travail et de la Fonction publique ; la modification du décret n° 2019-534 du 4 décembre 2019 portant traitement et régime indemnitaire applicables aux membres de la Commission béninoise des Droits de l’Homme et la réalisation des études techniques complémentaires en vue des travaux de dragage/réhabilitation prioritaire pilote du carrefour critique de Djondji-Hounkloun, dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux.

Le gouvernement Talon s’est aussi penché sur les mesures d’assainissement et de réhabilitation des lacs Ahémé, Nokoué, la lagune de Porto-Novo et leurs chenaux, et la mise en œuvre du projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE).

L’une des décisions non moins importantes porte sur l’autorisation de la mission de conception, de développement du plan d’affaires et d’assistance à la signature d’un accord de gestion du Grand Complexe Hôtelier ‘’All Inclusive’’ de la zone du PLM ALEDJO - EL DORADO.

