Les fonds du second semestre de 2021 alloués aux partis politiques

La Commission électorale nationale autonome ( CENA) a procédé à la remise officielle des fonds relatifs au financement des partis politiques au titre du second semestre de l’année 2021 ce mercredi 15 décembre 2021. La cérémonie officielle a eu lieu au siège de l’institution en présence des représentants des partis éligibles.

Conformément aux dispositions de la loi, les partis Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR), et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont reçu les fonds relatifs au financement public des partis politiques au Bénin, pour le compte du second semestre de l’année 2021.

Dans son discours, le président de la CENA a salué le sens de responsabilité du gouvernement et l’exemplarité de son engagement à respecter les lois de la République relatives au décaissement à période échue des fonds destinés au financement public des partis politiques. Sacca Lafia a également sasi l’occasion pour rappeler aux partis politiques, les normes législatives et règlementaires concernant l’utilisation des fonds publics.

Les fonds mis à disposition des partis politiques selon le président de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, sont destinés entre autres à les aider à supporter les frais de fonctionnement de leurs administrations respectives.

Après avoir exprimé leur gratitude au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon, les représentants des partis politiques ont salué le dynamisme avec lequel, la CENA travaille avec eux en vue de renforcer leur ancrage social. Ils ont par ailleurs émis le vœu de voir la cagnotte s’améliorer les mois et années à venir.

Le montant total du financement public est réparti entre les partis politiques éligibles, à raison de 60% au prorata du nombre des élus communaux, et 40% au prorata du nombre des députés.

