Les familles endeuillées échangent avec les autorités

Les autorités ont échangé dans l’après-midi du lundi 30 janvier 2023 à Parakou avec les parents des victimes de l’accident du bus de la compagnie Baobab survenu dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè.

La salle d’alphabétisation de Parakou a servi de cadre, ce lundi 30 janvier 2023, à la séance d’échanges entre les parents des victimes de l’accident survenu sur le trajet Parakou-Cotonou à hauteur de SOS village d’enfants de Dassa-Zoumè.

La consternation se lisait sur le visage des parents venus à la séance.

Il a été procédé au recensement des parents des victimes. D’autres séances pour lesquelles les parents sont informés à temps opportun ont été annoncées.

La démarche des autorités est saluée par les participants.

Plus de 20 morts brûlés et une vingtaine de blessés ont été enregistrés à la suite de la collision suivie d’incendie du bus de la compagnie Baobab et un camion dimanche dernier à Dassa-Zoumè.

30 janvier 2023 par ,