Les faits d’armes de tout le monde sont pris en compte

Le gouvernement a annoncé mercredi dernier en conseil des ministres la création de médailles militaires pour les Forces armées béninoises. Le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur le sujet, ce vendredi 1er décembre, dans les locaux de 24 Heures au Bénin, lors des échanges avec les professionnels des médias.

Est-ce seulement les faits d’armes des militaires qui sont encouragés à travers les médailles instituées par le gouvernement à l’issue du Conseil des ministre du mercredi 29 novembre dernier ? « Non ! », a répondu Wilfried Houngbédji lors de la rencontre avec les journalistes vendredi 1er décembre 2023.

Les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus présentes sur les théâtres d’opération. « Mais on sait que, classiquement, c’est une mission qui revient aux militaires. C’est pour ça que c’est spécifié ainsi », a expliqué le porte-parole du gouvernement au sujet des ‘’médailles militaires des Forces armées béninoises’’.

A en croire Wilfried Houngbédji, tout le monde est visé par les décrets, même si cela n’a pas été précisé. Si un policier est mobilisé au front dans une opération comme celle visée par les décrets et qu’il remplit les conditions, celui-ci sera pris en compte, selon le porte-parole du gouvernement.

Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a institué des médailles militaires des Forces Armées Béninoises. Il s’agit de la Médaille de la défense nationale et la Croix du combattant.

La ‘’Médaille de la défense nationale’’ « vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, humanitaire ou militaire, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels voire particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l’ennemi ».

‘’La Croix du combattant" « récompense les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, se sont particulièrement illustrés par leur bravoure et ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat au pays ou hors du territoire national ».

M. M.

1er décembre 2023 par