Les factures d’eau payables en ligne

Finies les longues files d’attente aux différents guichets de la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) pour le paiement des factures. Le paiement numérique a été lancé officiellement ce lundi 14 mars 2022.

Les factures d’eau sont désormais payables en ligne sur le site http://www.soneb.service-public.bj. Le paiement numérique a été lancé le lundi 14 mars 2022 en présence du ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi, du ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Soulé Adam Zoumarou et du directeur général de la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) Camille Dansou.

Le paiement en ligne est un gain considérable de temps dans l’accomplissement des démarches aux abonnés de la Soneb et cela est devenu une réalité grâce au progrès numérique et à la modernisation de l’action publique voulus par le chef de l’Etat, selon le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi qui a procédé au lancement officiel du service au Béni Royal hôtel.

« Cette offre de service très importante facilitera la vie des citoyens, notamment celle des consommateurs de la Soneb. En plus de faciliter la vie aux abonnés, ce service va permettre à la Soneb d’aller vers un recouvrement plus rapide », a indiqué la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Soulé Adam Zoumarou.

