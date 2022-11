Le message de l’Eglise Protestante Méthodiste pour le scrutin

Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) a rendu publique, le 27 novembre 2022, une déclaration.

L’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) a fait cinq recommandations dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023

L’EPMB invite à des élections apaisées et inclusives pour la paix dans notre pays et que « les élections législatives de 2023 soient un moment de communion, de retrouvailles et de réjouissances pour les filles et fils de notre commune nation ».

Pour y arriver, chaque citoyen doit privilégier et développer des comportements pacifiques, d’examen de conscience, de compréhension mutuelle et de fraternité en ce moment important car, « Notre paix dépend de la paix de notre pays » (Jérémie 29 : 7), a indiqué l’EPMB.

La Mission Méthodiste au Bénin invite enfin tous les citoyens en âge de voter à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique le 8 janvier 2023.

