Les examens nationaux maintenus en Licence et Master

Le gouvernement a adopté, mercredi 18 novembre 2020, en conseil des ministres, le décret instituant l’organisation des examens nationaux pour l’obtention des diplômes de Licence et Master dans les filières de formation homologuées des EPES.

Selon le conseil, l’objectif est de conformer les Établissements d’Enseignement Supérieur (EPES) aux textes et normes définis. ‹‹ Il s’agit pour l’État de garantir aux apprenants la possibilité de valider leurs années d’études et d’avoir des diplômes reconnus›, a indiqué le point du conseil des ministres.

M. M

18 novembre 2020 par