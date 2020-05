Les étudiants en médecine demandent d’être rapatriés

Dans une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, les jeunes étudiants médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes envoyés en Guinée pour la soutenance de leur thèse de doctorat ont exprimé leur souhait d’être rapatriés au Bénin.

Selon la correspondance, les étudiants béninois disent avoir longtemps fait preuve de professionnalisme et de patriotisme en rentrant dès que l’occasion se présente pour exercer leur passion au service de Stomatologie du CNHU-HKM de Cotonou, où ils avaient aussi beaucoup appris jusqu’en janvier dernier avant de repartir en Guinée pour la soutenance de leurs thèses de doctorat. Ils ont rappelé leur désir de rentrer au pays depuis la fin des élections référendaires et législatives du 22 mars dernier en Guinée, et qui avaient suscité de nombreuses manifestations les obligeant à se cacher. Mieux, en raison de la pandémie du Coronavirus, l’aéroport international Gbéssia de Conakry dès le lendemain fut fermé avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre. Le nombre de cas de Covid-19 dans ce pays ne fait qu’augmenter, à raison de 100 par jour.

Craignant pour leur santé, ces professionnels de santé après avoir expliqué les conditions misérables dans lesquelles ils vivent en Guinée, ont exprimé au chef de la diplomatie béninoise, leur volonté de retourner au Bénin et de mettre leur savoir-faire au service de la Stomatologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Dans la correspondance adressée au ministre, les jeunes médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes proposent l’escale d’un vol à Conakry dans son trajet sur Cotonou quelle que soit la compagnie, et même si les billets revenaient à leurs charges. Ils proposent par ailleurs d’avoir une autorisation de voyager par un bus leur permettant de traverser la Guinée, le Mali, le Burkina et le Togo pour le Bénin. Un trajet auquel ils disent s’être habitués même si cela prend parfois 4 ou 5 jours. « Nous serons par ailleurs, dans la limite de votre possibilité, favorable aussi à une contribution du gouvernement en ce qui concerne la procédure inhérente à notre rapatriement », a ajouté le groupe de médecins précisant que le plus important pour eux, est de rentrer et mettre leurs compétences à la disposition de leur pays, surtout pour la résorption de cette crise sanitaire du Covid-19.

F. A. A.

24 mai 2020 par