Les équipements énergétiques désormais étiquetés avant commercialisation

Une quarantaine de journalistes de la presse en ligne, écrite, radio et télévision ont pris part ce jeudi 12 mars 2020 à Cotonou, au siège du Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) à un atelier de sensibilisation sur les questions liées à l’efficacité énergétique et le système d’étiquetage des lampes, réfrigérateurs et climatiseurs. Une initiative de MCA-Bénin II rehaussée par la présence de son Coordonnateur national Gabriel Dégbègni et du Directeur résident du Millennium Challenge Corporation, Christopher Broughton.

Les objectifs de cet atelier est d’amener les hommes médias à s’approprier la notion d’efficacité énergétique ; faire comprendre la réglementation sur l’étiquetage afin d’accélérer la progression du marché des lampes, réfrigérateurs et climatiseurs économes en énergies, écologiquement durables, et accessibles en matière de coût aux ménages institution et commerces.

A en croire Coordonnateur national de MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni, l’utilisation d’équipements respectant les normes d’efficacité énergétique est une solution qui permettra une meilleures distribution à un coût plus raisonnable de l’énergie électrique à un grand nombre de ménages, ce qui favorisera une meilleure préservation de l’environnement.

Il faut noter que l’efficacité énergétique est un concept qui permet de définir les moyens pour rationaliser la consommation d’énergie utile pour un service rendu.

Si la demande énergétique au Bénin ne cesse de croître, elle trouve sa cause dans l’utilisation des équipements énergivores. La nécessité d’amener les distributeurs et vendeurs de ces équipements à ne commercialiser que des produits répondant aux normes de performances énergétiques devient incontournable. D’où l’adoption du décret n° 2018-563 du 19 /12/2018 fixant les normes minimales de performances énergétiques et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseur individuels en république du Bénin. L’adoption de ce décret rend obligatoire les étiquettes énergétiques pour les lampes, les réfrigérateurs et les climatiseurs.

C’est donc à juste titre que MCA-Bénin se focalise sur l’efficacité énergétique en intensifiant la sensibilisation des diverses couches de la population avant l’entrée en vigueur le 30 juin 2020, du décret n° 2018-563 du 19 /12/2018 fixant les normes minimales de performances énergétiques et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseur individuels en république du Bénin.

Il faut souligner que désormais, les emballages des équipements doivent porter une étiquette énergétique en vigueur au Bénin. Cette étiquette comporte notamment le drapeau du Bénin et des étoiles dont le nombre varie de 1 à 3. La qualité de ces équipements est testées par des laboratoires qualifiés pour contrôler les normes.

Marcel HOUETO

