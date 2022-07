Les élus s’approprient le projet de loi relatif aux réfugiés

Un séminaire parlementaire d’appropriation du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin a eu lieu ce vendredi 15 juillet 2022, au Golden Tulip de Cotonou.

Appropriation du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. Ont pris part à ce séminaire, les cadres du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministère de la justice ainsi que de la Commission nationale pour les réfugiés. Ledit séminaire a été co-organisé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale et la Commission nationale chargée des réfugiés.

Le projet de loi s’inscrit dans le cadre de la réforme du cadre juridique de protection des réfugiés en cours au Bénin.

Selon Orden Alladatin, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, il est important que les députés s’imprègnent du contenu de la loi. D’où l’organisation de ce séminaire réunissant aussi les cadres des ministères concernés.

Le représentant du Haut-Commissariat des Réfugiés Patrice Ahouansou s’est réjoui de la mise en place de ce projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides qui traduit la volonté politique des autorités béninoises d’œuvrer pour la modernisation de la législation en la matière.

