Les églises et lieux de culte ouverts dès le 02 juin

Grande joie pour la communauté chrétienne et musulmane du Bénin. Fermées depuis quelques semaines en raison de la pandémie du Coronavirus, les églises, les mosquées et autres lieux de cultes vont pouvoir ouvrir leurs portes dès le mardi 02 juin 2020. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 27 mai 2020.

En effet, au terme d’une séance d’échanges entre les responsables religieux et le gouvernement le jeudi 14 mai dernier, la date du 02 juin a été annoncée pour la réouverture des églises et lieux de culte. En prenant la décision de la réouverture de ces lieux, le gouvernement entend jouer sa partition dans la crise du Covid-19 à l’origine de la fermeture des lieux de cultes, et son ambition au retour à une vie normale.

