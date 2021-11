Les directeurs du contrôle fiscal en séminaire à Cotonou

Après Madagascar en 2019, le Bénin accueille dès ce mercredi 17 novembre 2021, le séminaire des directeurs des administrations fiscales. Les travaux de cet atelier international ont été ouverts par Herman Orou Takou, directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances.

« Le contrôle fiscal à l’ère du numérique : Défis et opportunités », c’est le thème retenu pour cet atelier qui s’inscrit dans le prolongement des travaux de Madagascar, organisé par le Cercle de réflexions et d’échange des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF) et la direction générale des impôts du Bénin (DGI).

Dans son mot de bienvenue, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi a félicité tous les membres du CREDAF pour la mise en place d’un réseau des responsables du contrôle fiscal ; un réseau qui vise une meilleure atteinte des objectifs assignés aux administrations fiscales en matière de mobilisation de ressources.

L’approche de travail par grand métier recommandée par le séminaire de Madagascar ayant été négativement impactée par la crise sanitaire de Covid-19, l’atelier de Cotonou sera l’occasion selon le directeur général, de travailler pour sa relance, et à l’animation effective du réseau des responsables du contrôle fiscal. Pour lui, nul ne peut douter de l’existence de la fraude fiscale. L’atelier de Cotonou permettra d’examiner les défis auxquels font face les administrations fiscales mais aussi les opportunités qui s’offrent à elles dans le cadre de la conduite de leurs missions de contrôle fiscal, a-t-il expliqué soulignant qu’il faudra améliorer les performances du contrôle fiscal en privilégiant des partenariats et des solutions numériques.

Pour Nicolas Yenoussi, les assises de Cotonou seront également l’occasion de partager « des retours d’expériences » sur des initiatives telles que inspecteurs des impôts sans frontières et initiative Afrique, et de « trouver indubitablement des solutions de décloisonnement de la mission du contrôle fiscal dans chaque administration fiscale membre du CREDAF ».

Selon le secrétaire général du CREDAF, le séminaire de Cotonou, le 1er en présentiel suite au Coronavirus vise deux objectifs majeurs. Le premier est de relancer le réseau des responsables du contrôle fiscal ; un réseau qui a vocation à permettre d’échanger régulièrement sur les problématiques, mutualiser les meilleures pratiques et permettre cette coopération multinationale qui constitue l’ADN du CREDAF. Le second poursuit Catherine Lemesle consiste à examiner les défis et les opportunités qui se posent aux administrations fiscales dans leurs activités de contrôle fiscal grâce aux apports de la numérisation grandissante. « Aucune administration ne peut aujourd’hui exercer sérieusement ses prérogatives si elle ne se met pas en situation de pouvoir relever ce défi qui est imposé par les progrès technologiques lié au numérique », a-t-elle souligné. Les dispositions légales, les outils, les organisations et les formations nécessaires pour faire face à ces enjeux doivent constituer une préoccupation majeure pour les administrations fiscales, et la réflexion à mener ne peut qu’être que plus riches en étant partagés, a poursuivi le secrétaire général du CREDAF.

Catherine Lemesle a par ailleurs rassuré que le secrétariat dont elle a la charge continuera à œuvrer dans le sens de la prise en charge des préoccupations de ses membres en collaboration avec ses partenaires.

Un séminaire international sur le contrôle fiscal à l’ère du numérique est une « grande opportunité pour les administrations en vue de renforcer l’efficacité de leurs actions », a souligné le directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances. Les débats qui dureront deux jours contribueront à consolider un dialogue plus constructif entre les dirigeants des administrations fiscales mais surtout, aider à parvenir à une meilleure compréhension des fonctionnements de chaque administration fiscale en générale, et particulièrement, de ceux du contrôle fiscal au sein de celles-ci, a-t-il précisé.

La cérémonie d’ouverture du séminaire des directeurs des administrations fiscales a été marquée par la présence de Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin, et du représentant de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).

