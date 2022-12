Les directeurs d’écoles en formation dès lundi

Les directeurs des écoles bénéficiaires de la subvention de l’Etat seront en formation dès le lundi 05 décembre 2022. Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane KARIMOU à travers une correspondance jeudi 1er décembre a informé les responsables des régions pédagogiques.

Conformément à l’arrêté en date du 07 octobre 2019, les comptables gestionnaires ne sont plus autorisés à gérer les subventions de l’Etat dans les écoles bénéficiaires. Cela relève désormais de la responsabilité des directeurs. Une formation sera ouverte en leur intention lundi 05 décembre 2022. Il s’agira de les former sur la gestion administrative, financière et comptable des subventions de l’Etat. Le ministre Salimane KARIMOU a informé les responsables des régions pédagogiques jeudi 1 er décembre.

La formation selon la note du ministre, démarre le matin à 08h 30mn pour prendre fin à 15h avec une pause de 1h30mn. Elle va durer une journée dans chaque circonscription scolaire.

F. A. A.

