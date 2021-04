Les diplomates européens invitent à l’apaisement

Les ambassades étrangères accréditées au Bénin dont l’Allemagne, la France, les Pays Bas et la délégation de l’Union Européenne (UE) ont condamné, vendredi 09 avril 2021, dans une déclaration, les violences enregistrées en marge du processus à l’élection présidentielle du 11 avril prochain. Les diplomates européens invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement.

« Les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union Européenne (UE) regrettent les actes de violence constatés en marge du processus électoral. Elles expriment leur solidarité à l’égard des victimes.

Les diplomates européens appellent à l’arrêt de ces violences et au retour au calme et souhaitent que l’élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente. Ils appellent aussi l’ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement », peut-on lire dans la déclaration.

M. M.

