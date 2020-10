Les dignitaires vodoun procèdent à la purification du collège

Les têtes couronnées et les dignitaires du culte vodoun ont procédé au retrait des objets mystiques qui empêchaient l’accès des bureaux du censeur et son adjoint et le déroulement des activités au collège d’enseignement général 1 d’Êkpè, ce mardi 13 Octobre 2020. Ils ont procédé à des rituels de purification en vue d’anéantir les effets néfastes de ces pratiques de charlatanisme.

La barricade insolite avait été érigée pour protester contre les 30 heures de masse horaire exigée aux enseignants aspirants et la liste des enseignants aspirants rendue publique.

Des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les auteurs de ces actes.

