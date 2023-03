Les deux premières promotions de Blolab reçoivent leurs certificats

A la faveur d’un dîner de gala à la salle Majestic de Gbegamey, les deux premières promotions de l’Ecole 229 ont reçu leurs certificats de fin de formation. Ce fût l’occasion pour les apprenants de la 3e promotion qui ont effectué leur rentrée officielle au cours de cette cérémonie de remise de certificats.

Faire du numérique un levier d’inclusion capable de révéler des talents et d’assurer l’autonomie de la jeunesse à travers l’insertion professionnelle, c’est l’objectif que poursuit Médard Agbayazon, promoteur de l’Ecole 229, portée par le laboratoire de fabrication numérique “Blolab“. Les deux premières promotions ont déjà en possession leurs certificats de fin de formation. C’était à l’occasion d’un dîner de gala à la salle Majestic de Gbegamey. Le promoteur de l’Ecole a témoigné à cette occasion, sa gratitude au personnel de Blolab, et à tous ses partenaires pour les efforts consentis au quotidien pour maintenir le flambeau. L’Ecole 229 selon Médard Agbayazon, fait partie d’un dispositif, d’un écosystème mis en place pour favoriser la diffusion du numérique, la démocratisation de la technologie.

Le représentant du comité de certification en présentant le rapport de certification, a salué la motivation des apprenants. Mieux qu’une école, Blolab est une alternative pour les jeunes en quête d’emplois, a-t-il témoigné.

A propos de l’Ecole 229

L’Ecole 229 est un centre qui offre des formations innovantes et de courte durée dans les métiers du numérique. Sa vision est de faire du numérique un levier d’inclusion capable de révéler des talents et d’assurer l’autonomie des jeunes en décrochage scolaire, et porteurs de projets numériques, ou encore, des personnes en reconversion professionnelle. Le but visé est de créer une communauté de passionnés engagés s’appuyant sur les besoins du tissu économique local en matière de compétences.

Outre les formations innovantes, l’Ecole 229 qui accompagne également l’insertion professionnelle des jeunes, dispose d’un pôle d’appui à l’entrepreneuriat, un incubateur qui accompagnent ceux qui veulent entreprendre. Blolab offre également « un espace d’apprentissage et de prototypage aux apprenants ».

Pour bénéficier de ses formations, il suffit d’être fortement motivé et d’être porteur d’un projet professionnel solide. Les formations durent 06 mois et se déroulent en présentiel dans les locaux de l’école. Certains enseignements sont donnés à distance. Les apprenants au cours de leur formation ont droit à 03 mois de stage en entreprise. Ils bénéficient également d’un accompagnement pour leur insertion professionnelle.

Les apprenants de la 3e promotion ont effectué leur rentrée officielle à l’occasion du dîner de gala marqué par la présence de plusieurs personnalités.

F. A. A.

20 mars 2023 par