Les deux passagers béninois en prison à Abidjan

Les deux passagers arrêtés à l’aéroport d’Abidjan ont été déposés à la Maca (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan).

Interpellés le mercredi 26 janvier 2022 à l’aéroport d’Abidjan avec 84 kg d’or, 02 millions d’euros et 250.000 Livre sterling en espèces, les deux passagers béninois séjournent désormais en prison. Ils ont été placés en détention provisoire à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. La Côte d’Ivoire a ouvert une enquête. Au Bénin, des responsables de la brigade de la douane de l’aéroport de Cotonou ont été arrêtés. Ils sont toujours gardés à la BEF en attendant leur présentation au procureur de Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Plusieurs dizaines de millions auraient été retrouvés dans les domiciles du chef de la brigade aéroport, Roméo Kounonzo, et son adjoint, Sabi Assoumane.

Les 84 kg d’or, 02 millions d’euros et 250.000 Livre sterling en espèces ont été découverts dans les bagages des passagers béninois. Ils ont pris le vol de Cotonou pour Istanbul. Le trajet Abidjan-Turquie a été annulé pour cause de météo.

A.Ayosso

1er février 2022 par