Les députés rendent hommage à Rosine Soglo

Une délégation du bureau de l’Assemblée nationale conduite par le deuxième vice-président, Robert Gbian, était au domicile des Soglo le jeudi 09 septembre 2021.

Le parlement a adressé ses condoléances au Président Nicéphore Dieudonné SOGLO et à ses enfants ainsi qu’à la famille biologique et politique de l’ex première dame Rosine Soglo. C’est le jeudi 09 septembre 2021 par le biais d’une délégation composée des membres du bureau de l’Assemblée nationale, de quelques membres du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du secrétaire général administratif de l’institution. Occasion pour le premier vice-président, Robert Gbian, de signer le livre des condoléances.

« (…) Madame Rose-Marie Honorine VIEYRA SOGLO fut une véritable amazone de notre temps, une figure emblématique qui aura marqué de façon décisive, l’histoire récente de notre pays. En témoigne son combat pour la justice, l’égalité et la démocratie ainsi que pour l’autonomisation et l’épanouissement de la gent féminine. Au nom de l’Assemblée nationale et de son Président SEM Louis Gbèhounou VLAVONOU, j’adresse mes condoléances les plus attristées et ma profonde sympathie au Président Nicéphore Dieudonné SOGLO et ses enfants ainsi qu’à la famille biologique et politique de l’illustre disparue. Puisse Dieu dans sa grande miséricorde accueillir dans sa félicité céleste, l’âme de notre chère et regrettée "Maman". Dors en paix chère "Maman" », a écrit Robert Gbian, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale.

