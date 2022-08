Les députés en séance plénière ce vendredi

Les députés de la 8e législature seront en séance plénière ce vendredi 12 août 2022 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

La proposition de loi modifiant et complétant la loi 2013-09 du 03 septembre 2013 modifiée portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin sera en examen à l’Assemblée nationale ce vendredi 12 août 2022.

Selon l’invitation du président Louis G. Vlavonou aux députés, la session débute à 11 heures au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Il s’agit de la poursuite des travaux. Le processus de modification de la loi détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin a été enclenché le jeudi 4 août dernier lors de la première session extraordinaire de l’année 2022.

Selon les débats à la session, il s’agira de se pencher sur les cas de centres de vote prévus par la loi, mais qui ont physiquement disparu et les centres de vote connaissant des débordements ou pouvant potentiellement connaître des débordements puis d’autres cas connexes nécessitant des corrections.

Il faut préciser que les élections législatives sont prévues pour le 8 janvier 2022.

M. M.

12 août 2022 par