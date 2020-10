Les députés dénient le droit d’interpréter la loi à la CENA

Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) étaient ce mercredi 21 octobre 2020 face aux députés à l’Assemblée nationale. L’objectif de cette sortie de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, est d’expliquer aux élus de la nation, le mécanisme qu’elle a retenu pour la mise en application du parrainage pour la présidentielle 2021.

Au terme des échanges au parlement, les deux institutions semblent ne pas accorder leurs violons sur la question du parrainage pour la prochaine présidentielle.

« C’est ici que nous avons voté la loi et nulle part nous n’avons dit que le parrainage devait être secret », rétorquent les parlementaires. Pour eux, le parrainage ne doit pas être secret, ni laissé à la discrétion des députés.

Le rôle de la CENA selon les députés, consiste à expliquer les mesures prises pour une bonne organisation du prochain scrutin présidentiel, et ce, conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du Code électoral.

Selon l’article 132 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, tout candidat à une élection présidentielle doit requérir le parrainage de députés ou maires.

La discrétion du parrainage telle qu’envisagée par la CENA reste le premier débat à polémique à quelques mois de la présidentielle de 2021, que seule la Cour constitutionnelle, seul recours, sera appelée à trancher.

Outre le parrainage, les députés ont échangé avec la CENA sur la question de la gestion et du suivi du financement public des partis politiques au Bénin.

F. A. A.

21 octobre 2020 par