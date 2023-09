Les députés UP-R sur le terrain pour réédition de compte

Du 06 au 21 septembre 2023, les députés du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et leurs suppléants seront au contact des populations.

La commune de Toviklin dans le département du Couffo ouvre le bal de la tournée de réédition de compte entamée ce mercredi 06 septembre 2023 par les députés du parti UP-R et leurs suppléants.

Les élus parlementaires UP-R échangeront avec les populations à la Maison des jeunes de Toviklin. Il sera question de faire le point des actions menées depuis le début du mandat législatif et de recueillir également les attentes de leurs mandants.

La tournée qui se déroulera du 06 au 21 septembre 2023 mettra en contact les députés UP-R avec les populations sur toute l’étendue du territoire de national.

Union Progressiste le Renouveau (UP-R), présidé par Me Joseph Djogbénou, est un parti soutenant les actions du président Patrice Talon.

L’UP-R est représentée à l’Assemblée nationale, 9è législature avec 53 députés.

M. M.

5 septembre 2023 par