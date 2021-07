Le maire de la commune de Glazoué invite les populations à « s’abstenir, et ce jusqu’à nouvel ordre, de la consommation, de l’achat et de la vente des produits halieutiques (...)

Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition et secrétaire exécutif national du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) a échangé, mercredi 30 juin 2021, avec la (...)

Le Bénin produit aujourd’hui moins de 150 000 tonnes d’oranges par an, toutes variétés confondues. La récolte est répartie sur deux périodes au cours de l’année : de mars à août (...)

Des démissions sont enregistrés depuis quelques temps au sein des partis de la mouvance présidentielle Bloc Républicain (BR) et Mouvement des Élites Engagées pour (...)

