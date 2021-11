Les décrets portant AOF de 14 ministères adoptés

Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi 03 novembre 2021 en Conseil, les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement de 14 ministères.

Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement de 14 ministères. Il s’agit des ministères du Travail et Fonction Publique ; de l’Agriculture, Elevage et Pêche ; de l’Energie ; du Cadre de Vie et Développement Durable ; de la Défense Nationale ; des Petites et Moyennes Entreprises et Promotion de l’Emploi ; des Affaires Etrangères et Coopération ; de l’Intérieur et Sécurité Publique ; des Enseignements Secondaire, Technique et Formation Professionnelle ; des Enseignements Maternel et Primaire ; de la Santé ; des Affaires Sociales et Microfinance ; des Infrastructures et Transports et de la Justice et Législation.

