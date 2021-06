Les décrets adoptés en Conseil ce mercredi

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi 30 juin 2021, sous la présidence de Patrice Talon, Président de la République. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours de cette séance hebdomadaire.

Le Conseil a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale ; modification des statuts de la Société nationale de mécanisation agricole, puis nomination des membres de son Conseil d’administration ainsi que des commissaires aux comptes près ladite Société. A cela s’ajoutent l’approbation des statuts de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique, et nomination des membres du Conseil d’administration de même que des commissaires aux comptes près ladite Agence.

Le Conseil a aussi adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA).

A.A.A

30 juin 2021 par