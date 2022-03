Les décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu, ce mercredi 09 mars 2022, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours de la réunion des membres du gouvernement.

Il s’agit des décrets portant approbation des statuts des sept agences territoriales de développement agricole ; approbation des statuts du Fonds national de Développement agricole ; approbation des statuts de l’Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Ahémé et ses chenaux ; et du décret portant nomination des membres et du président du Conseil d’administration du Centre universitaire d’enseignement professionnel.

9 mars 2022 par