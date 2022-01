Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 05 janvier 2022 pour la session ordinaire du Conseil des ministres.

Les décisions ci-après ont été prises.

Création des aires marines protégées de Donaten à Cotonou et la bouche du Roy à Grand-Popo ; et réalisation des études de relevés et d’évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d’extension de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

