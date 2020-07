Les coques de coco transformés en produits finis

Transformation des coques de noix de coco en ustensiles de cuisine et en objets de décoration écologiques, c’est l’œuvre du sieur Holmess Cherif Dine Akedjou, fondateur de l’entreprise « Fan Coco ».

L’entreprise agroalimentaire fondée par Holmess Cherif Dine Akedjou est spécialisée dans la transformation de noix de coco au Bénin. Il produit depuis mars 2019, les jus naturels mais fabrique également des ustensiles de cuisine et des objets décoratifs.

À travers son concept « Coco Design », il utilise les coques pour faire des boîtes, bols, boutons pour vêtements, portes savons, boucles d’oreilles et autres. C’est une innovation dans le secteur agro-industriel au Bénin. Les produits sont fabriqués à la main sous plusieurs formes et designs. L’entreprise commercialise ses produits sur le marché béninois et international.

Les coques de noix de coco peuvent faire une dizaine d’années dans la nature avant de se dégrader. En utilisant ces coques de noix de coco, Fan Coco participe ainsi à la lutte contre la pollution de l’environnement et contribue aussi à l’économie durable de la filière.

