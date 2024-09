Les conseillers de la HAAC à un atelier d’appropriation à Bohicon

Les conseillers de la 7e mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), prennent part depuis ce lundi 02 septembre 2024, à un atelier d’appropriation des textes et lois qui régissent l’institution de régulation des médias au Bénin. Le président Edouard LOKO préside les travaux.

Renforcer la compréhension et l’application des textes régissant le fonctionnement de la HAAC aux nouveaux conseillers, c’est l’objectif d’un atelier d’appropriation ouvert lundi 02 septembre 2024 à Bohicon. Les travaux prévus pour durer 02 jours, seront l’occasion pour les nouveaux conseillers de l’institution de régulation, de se familiariser avec les lois et règlements qui régissent le secteur de l’audiovisuel et de la communication au Bénin. Ils pourront à terme, appréhender leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d’opinions.

Selon une publication du service de communication de la HAAC, les conseillers auront l’occasion d’examiner en détail les textes fondateurs de l’institution, les nouvelles dispositions législatives, ainsi que les règles éthiques et déontologiques qui encadrent leur mission.

Cet atelier d’appropriation sera suivi du bilan de la 6e mandature de la HAAC, les 4 au 5 septembre.

