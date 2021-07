Les condoléances du Médiateur de la République à la famille Soglo

Le Médiateur de la République, Pascal Essou a salué, dans un message, la mémoire de l’ex première dame et fondatrice du parti la Renaissance du Bénin (RB), Vieyra Rosine Soglo décédée le dimanche 25 juillet 2021.

« Aux familles Soglo, Vieyra, à ses enfants et spécialement à son époux, le Président Dieudonné Soglo, je vous envoie au nom de l’Institution qu’est le Médiateur de la République, tout mon amour et ma sympathie pendant ces moments douloureux. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis attristé par cette perte pour la Nation. Repos éternel à Maman Rosine Vieyra Soglo », a indiqué Pascal Essou, Médiateur de la République suite au décès de l’ex première dame.

Le Médiateur de la République a salué la mémoire d’une « brave femme » qui « a marqué l’histoire béninoise et africaine en particulier au plan politique ».

« Brave femme, Madame Rosine Vieyra SOGLO a simplement prouvé l’assertion selon laquelle, ‘’une femme bien éduquée est une richesse pour sa Nation’’. Autrement, l’intellectuel ghanéen, James Emman Aggrey ne s’est pas trompé lorsqu’il affirme : « Eduquer un homme, c’est éduquer un individu. Éduquer une femme, c’est éduquer toute une Nation ».

Notre ancienne collègue parlementaire l’a sans nul doute confirmé », a précisé le Médiateur de la République, Pascal Essou.

