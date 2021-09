Les conclusions issues de la 6e réunion sur la sécurité

Les Ministres en charge de la sécurité des Etats membres de l’UEMOA ont tenu vendredi 10 septembre 2021 à Abidjan, leur 6ème réunion.

Les ministres se sont réjouis des résultats enregistrés en matière de renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement. Ils se sont aussi préoccupés de la dégradation continue de l’environnement sécuritaire caractérisée par la récurrence des attaques terroristes, des crimes et criminalités, des trafics de tous genres et la délinquance économique.

Après avoir condamné les attaques terroristes dans l’espace UEMOA (Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger), les participants ont salué la détermination des pays membres à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Les ministres se sont engagés à renforcer leur coopération à travers l’échange de renseignements et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Selon le relevé des conclusions issues de la réunion, les ministres ont également examiné et adopté le Rapport sur la paix et la sécurité dans l’espace UEMOA pour le second semestre 2020.

Dans le but d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les États membres de l’UEMOA, du 26 avril 2018, la réunion a adopté une feuille de route pour la période 2021-2025.

Pour la mise en œuvre des activités de la feuille de route, la réunion invite la Commission de l’UEMOA, le cas échéant à conclure des accords de partenariat.

Les ministres ont examiné lors de cette sixième réunion, le rapport de l’étude sur l’informatisation et l’interconnexion des postes de police frontaliers. Ils ont noté le faible niveau d’information de ces postes, d’où la difficulté à assurer une meilleure traçabilité des mouvements des personnes de part et d’autre des frontières.

Les participants ont adopté le rapport de l’étude et recommandé à la Commission de l’UEMOA de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’élaboration rapide d’un projet d’information et d’interconnexion des postes de police frontaliers et de la recherche de financement pour sa mise en œuvre.

A.A.A

11 septembre 2021 par