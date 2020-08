Les compositions auront bel et bien lieu

Par communiqué en date du jeudi 27 août 2020, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) Eléonore Yayi Ladékan, informe de la tenue effective des examens nationaux de Licence et de Master au titre de l’année académique 2019-2020.

Les compositions dans le cadre des examens nationaux de Licence et de Master auront bel et bien lieu cette année. Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique invite les promoteurs des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur à prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des soutenances, des travaux de fin de formation des candidats dans les meilleurs délais.

« Le calendrier de déroulement des examens sera publié ultérieurement », précise le communiqué.

A.A.A

