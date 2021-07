Les commissariats chargés de vendre les produits saisis

Les produits vivriers et intrants agricoles frauduleusement exportés et saisis par la police seront vendus par les commissariats. A travers une correspondance en date du 30 juin 2021, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Akotègnon a donné des instructions aux préfets.

« Déférant aux instructions du président de la République quant au sort des produits vivriers et intrants agricoles saisis par les commissariats de votre ressort territorial, je vous notifie par la présente que ces produits saisis doivent être vendus par les commissariats les ayant arraisonnés », a notifié le ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon.

Le seul acheteur des intrants agricoles est l’Association interprofessionnelle de Coton (AIC). Elle va racheter ces intrants à 50% du prix homologué.

Quant aux produits vivriers, ils seront vendus par le commissariat à tout acheteur au prix du marché. Les recettes issues de cette vente souligne le ministre Akotègnon seront réparties à raison de 50% pour abonder les fonds de fonctionnement du commissariat ayant réalisé la saisie et 50% pour appuyer les fonds de sécurité alloués aux unités de surveillance du corridor du département.

Il invite les préfets à instruire les directeurs départementaux de la police Républicaine en vue de la mise en œuvre de ces instructions dans les meilleurs délais pour éviter que les produits saisis ne pourrissent.

A.A.A

11 juillet 2021 par