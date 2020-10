Les commerçants nigérians en grève

Les commerçants nigérians de Parakou sont en grève depuis ce jeudi 08 octobre 2020. Ils protestent contre la fermeture d’une boutique par les agents de la douane.

Les commerçants nigérians sont fâchés à cause de la mise sous scellés par la douane de Parakou de la boutique "Donaten Investment". Selon le Canard du Nord, ladite boutique a été fermée lors d’un contrôle des agents de la douane et ce, malgré la présentation des quittances de dédouanement des marchandises par le responsable de la structure.

Pour le président de l’association des ressortissants nigérians de Parakou, « la fermeture de la boutique Donaten Investiment est un abus de la douane béninoise ».

« Si c’était pour des contrôles de routine, nous ne dirions rien. Mais ce qui nous oppose à la douane de Parakou est toute autre chose. Ce sont des négociations avec le receveur et le CB qui n’ont pas abouti. C’est un harcèlement. Nous avons été menacés par ces responsables qui ont promis fermer nos boutiques, si nous ne cédons pas à ce qu’ils nous exigent. C’est pourquoi, en commençant par Donaten Investiment, nous avons réagi pour qu’ils ne fassent pas pire », a expliqué le président de l’association, Nnamdi Obetta, rapporté par le Canard du Nord.

