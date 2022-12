Les citoyens apprécient l’avènement de Celtiis

Le Bénin a accueilli son troisième opérateur de téléphonie mobile en octobre 2022. Dénommé Celtiis, le réseau de la Société béninoise des infrastructures numériques (SBIN) se veut être le premier opérateur global du Bénin en proposant des services à des prix très compétitifs. Les citoyens apprécient l’arrivée du nouvel opérateur Celtiis et font part de leurs réserves et leurs attentes.



Les appréciations

« Celtiis est une bonne initiative du gouvernement » (Abdou Bouraima, commerçant)

« L’installation du réseau Celtiis au Bénin est une bonne initiative du gouvernement. C’est bien que le pays ait son propre réseau mobile. Je pense que ce serait plus avantageux par rapport aux autres réseaux concurrents. Ça pourrait aussi nous aider pour le développement de notre pays. Mais j’espère qu’à l’avenir, ils ne vont pas nous décevoir comme le font les autres réseaux. Il a une question qui se pose un peu partout dans la ville. La Sim serait dotée d’une localisation pour voir la position de tout un chacun. Ce qui fait qu’il y a des gens qui refusent catégoriquement de l’acheter. Chacun à son avis, moi ça ne me gêne pas du tout. Bonne chance au réseau Celtiis sur le marché béninois. »

« J’apprécie l’arrivée de Celtiis » (Marius Sewanou, chauffeur)

« Le réseau nouvellement venu, moi j’apprécie ça beaucoup. C’est mieux par rapport aux autres, par rapport à ce que j’ai entendu dire. Mais je n’ai pas encore acheté de Sim Celtiis ».

« Je pense que le 3è réseau peut nous sauver » (Frédéric Keakpa, e-commerçant)



« Moi-même je n’ai pas encore utilisé le nouveau réseau mais les gens disent que c’est mieux par rapport aux autres réseaux en termes de connexion, appels, transactions mobiles. Quelqu’un m’a dit que pour retirer 200.000 FCFA par exemple, c’est seulement 200 FCFA qu’il faut payer. Je vais essayer la Sim pour voir si réellement c’est plus efficace que les deux autres. Tout le monde se plaint aujourd’hui de la qualité du service des réseaux. Je pense que le 3è réseau peut nous sauver ».

« C’est le réseau de notre pays » (Joël Sossoukpè, conducteur Bénin Taxi)

« J’ai payé la Sim Cletiis, il y a environ deux semaines. J’ai bénéficié d’un forfait à l’achat et j’ai passé quelques coups de fil avec la SIM mais je ne l’utilise pas régulièrement. Je souhaite que le réseau soit stable et que les coûts aussi soient abordables. Celui-ci maintenant, ils ont dit que c’est pour notre pays, c’est la raison pour laquelle j’ai payé ça ».

« C’est bon pour l’avancement du pays » (Salif, chauffeur nigérien)

« Il y a un 3è réseau appelé Celtiis, c’est bon pour l’avancement du pays ».

« Celtiis, un réseau dans un environnement concurrentiel » (Gaston Djossou, fonctionnaire de police)

« Qu’un autre réseau vienne s’ajouter aux deux autres dans un environnement concurrentiel pour permettre aux uns et aux autres de bouger les lignes est une très bonne chose. Il n’y a aucun mal à cela ».

Tout comme lui, Reine Watokpon et Blanche Houeze, toutes deux étudiantes à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi ont la même appréhension du nouvel opérateur GSM au Bénin. L’avènement de Celtiis, réseau public est une bonne chose, ont-elles confié.

« C’est un réseau qui peut contribuer au développement du pays » (Sabi Gouro Boni Sim, étudiant à l’Uac)

« C’est un bon réseau qui peut contribuer au développement du pays. Les bénéfices iront dans les caisses de l’État. (…). Les citoyens en achetant les offres et services de Celtiis contribueront au développement de leur pays. Les ressources financières n’iront pas ailleurs ».

« On attend beaucoup de Celtiis » (Solange Ayena, ménagère)

« Il fallait un troisième réseau au Bénin. Le rapport qualité-prix avec ceux qui sont là ne satisfait pas. On attend donc beaucoup de Celtiis. D’abord, une amélioration de la qualité des services mobiles et ensuite un coût abordable. J’utilise Celtiis et les offres sont bonnes mais elles pourraient être améliorées pour le bonheur de la population »

« Celtiis devient de plus en plus populaire » (Pamphile Sagbo, commerçant)

« Je vois que le réseau Celtiis devient de plus en plus populaire par rapport aux autres. Et c’est normal puisque c’est le réseau du Bénin. C’est une bonne initiative que le Bénin ait son réseau »

« Il faut que la connexion soit très bonne et à moindre coût » (Eunice Ayowa comptable)

« Les Béninois attendent beaucoup plus sur l’amélioration des offres. Quand vous allez dans certains pays de la sous-région, la connexion ne coûte rien du tout. Il faut qu’avec ce réseau, nous ayons non seulement une connexion de bonne qualité mais aussi un prix abordable. L’internet est très important dans tous les domaines. Je veux que la connexion soit très bonne et à moindre coût »

« Il faut qu’on dépense moins pour appeler » (Eugénie Fassinou, coiffeuse)

« J’appelle beaucoup plus les clients. Il faut qu’on dépense moins pour appeler. Avec les réseaux actuels, ce n’est pas encore ça. On espère aussi qu’il y aura beaucoup de promotions et de nouveautés »

« Que le réseau tienne ses promesses » (Oscar Adjamadohoukpon, entrepreneur)

« J’attends que Celtiis nous apporte la différence. Que ça ne s’arrête pas à toute la séduction que nous remarquons dans la communication sur le territoire. Que le réseau tienne ses promesses. Les autres réseaux nous ont beaucoup séduits mais au fil du temps, nous avons remarqué qu’ils nous ont grugés quand il s’agit d’activer les forfaits »

Les réserves

« Celtiis, il n’y a rien de nouveau » (Pacôme Vodougnon, technicien audiovisuel)

« J’ai acheté la Sim, il y a quelques jours mais je l’ai juste utilisé un moment et je l’ai rangé. Ça n’apporte rien de nouveau en termes de connexion je ne sais pas si c’est la zone où je réside mais quand je veux me connecter, c’est toujours les problèmes : la qualité de connexion et la réception des appels. On les attendait beaucoup sur ces aspects, mais là il n’y a rien de nouveau. Apparemment, même il ne couvre pas encore l’étendue du territoire national »

« Il n’y a pas trop de différences. (…) pour l’instant moi je suis déçu » (Gauthier Lokossou)

« On se réjouissait de l’arrivée de Celtiis parce qu’on pensait qu’on serait mieux traité. Et les choses iraient beaucoup mieux par rapport au tarif mais on a remarqué qu’il n’y a pas trop de différences. Je ne sais pas si demain ça va s’améliorer mais pour l’instant moi je suis déçu. Les points d’achats ou de vente d’unité ne sont pas à tous les coins de rue. Ils ne couvrent pas encore totalement l’étendue du territoire national, donc ça pose problème. S’ils peuvent essayer de réduire encore le tarif afin qu’on voie clairement la différence entre notre propre réseau et les réseaux privés se serait bien »

« Celtiis est encore très peu connu » (Mardochée Agbohessou, étudiant à l’Uac)

« Pour une meilleure gestion du réseau, il faut que l’État béninois travaille à le valoriser. (…). Que Celtiis propose les meilleures offres et parvienne à ravir la clientèle aux opérateurs qui sont des privés ». « Celtiis selon lui est encore très peu connu ». Il a émis le vœu que des spots publicitaires, des affiches, panneaux, et autres soient confectionnés sur les grands carrefours et les grandes artères pour une bonne visibilité.

« J’ai mis Celtiis en observation » (Serge-Valentin Medenou, opérateur économique)

« Je ne suis pas contre l’arrivée de Celtiis mais la nature de Celtiis, je n’en sais rien. Si c’est pour l’Etat, qu’ils nous disent que c’est pour l’Etat. Si ce n’est pas pour l’Etat et que c’est pour les privés, ils doivent le définir, ou bien nous dire si c’est mi-Etat, mi-privé ou une société mixte. Il faut qu’on nous donne des informations sur ça. Ce que moi j’ai constaté, c’est que Celtiis met ses baraques au bord de la voie et au même moment, on déguerpit la population à qui on dit il ne faut pas vous installer-là. Est-ce qu’il y a une logique là-dedans ? C’est ça mon premier constat. Celtiis est arrivé, d’accord ! Maintenant au niveau du prix tarifaire, quel est l’avantage que l’utilisateur, celui qui s’abonne à Celtiis va-t-il tirer par rapport aux autres réseaux. Ça c’est mon second point. Mon troisième point : est-ce que Celtiis va nous mettre à l’écoute ? Il me semble maintenant que nos communications sont mises sur écoute alors qu’il faut quand même respecter le domaine privé de chaque individu. J’ai trois puces et je n’arrive pas encore à les gérer pour aller acheter encore une quatrième puce. Donc, il faut que je connaisse les avantages qu’on peut tirer de ce 3è réseau avant que je ne m’abonne. Si la communication par rapport aux autres est moins chère en secondes ou en minutes alors je pourrais m’abonner. Celtiis, je l’ai mis en observation pour voir les avantages ».

Les attentes

« Ce qu’on veut, c’est l’amélioration considérable de l’internet » (Anonyme)

« On s’attendait à au moins 3 mo par seconde quel que soit le prix ça allait être intéressant mais là, ils sont venus avec un mo par seconde même en forfait illimité tu es limité. Quelles que soient les formules qu’ils proposent, ils n’amènent rien d’intéressant. S’ils doivent modifier ou retravailler quelque chose, c’est la connexion. On a déjà des opérateurs qui permettent de faire appel direct. Ce qu’on veut, c’est une amélioration considérable de la bande internet, c’est tout »

« Le pourcentage que Celtiis propose au distributeur marchand est trop petit » (Fidèle, gérant de boutique de vente de produits et services GSM)

« Celtiis est un bon réseau avec une bonne connexion internet », ont témoigné des clients. Si les clients sont satisfaits du point de vue de la connexion internet, c’est plutôt la galère chez les marchands.

« Avec Celtiis comme réseau d’Etat, on pensait que nos peines allaient être allégées mais, c’est le contraire. Le pourcentage que Celtiis nous propose en tant que distributeur marchand est trop petit. On n’a pas ce pourcentage chez les autres opérateurs », se plaint le tenancier de boutique. Dans une journée informe-t-il, c’est difficile de faire 1000 FCFA comme chiffre d’affaires. « C’est 1% ! », a déploré Fidèle exhortant les autorités à revoir la copie. « A défaut d’augmenter, qu’ils égalent les autres réseaux », a-t-il souhaité.

« Celtiis doit être plus performant que les deux autres » (Prince, commerçant)

« Avant d’acheter une Sim, je dois connaître mon numéro et choisir ce qui m’arrange. Si je ne peux pas connaître mon numéro d’avance, c’est inutile. On nous impose un numéro. Si le numéro ne me plaît pas, je suis obligé d’accepter, ce qui ne nous arrange pas au Bénin. L’arrivée de SBIN, c’est une bonne chose mais on a constaté que la promotion ça n’avance pas, ça dort par rapport aux autres réseaux qui étaient là avant. On veut qu’on nous énumère les numéros pour qu’on puisse sélectionner avant d’acheter. La communication, si ça peut s’améliorer plus que celle des autres réseaux. Le réseau qui vient doit normalement être plus performant que les deux autres qui étaient là ».

« Il faut chercher à mieux faire » (Guy)

« Les responsables du réseau doivent chercher à faire mieux que les autres sur le terrain avant son arrivée pour trouver plus de clients. Si lui-même commence par piéger les gens en prenant leur crédit, les gens vont quitter le réseau parce qu’il y a plusieurs réseaux ».

« Il faut que le réseau soit disponible partout » (Achille Agossou Sossa, instituteur)

« Mes collègues ont acheté et utilisé la Sim Celtiis. Ils m’ont dit que c’est bon. Moi-même d’ici peu, je vais l’acheter et voir comment ça fonctionne par rapport aux autres réseaux. Tu achètes par exemple un forfait jour de 200 FCFA, quand tu n’arrives pas à utiliser, eux (les autres réseaux, ndlr), ils ramassent tous les forfaits or c’est un forfait que tu as déjà acquis. Je ne sais pas si ce réseau qui arrive maintenant, ça serait encore la même chose. On attend de voir. Mon souhait est que Celtiis fasse tout pour qu’on ne rencontre pas les mêmes problèmes que nous avons avec les deux autres réseaux. Il faut que le réseau soit disponible partout ; que l’appel ne se coupe pas quand on est en communication ».

« Il y a beaucoup d’avantages qui nous arrangent » (Narcisse Yahoue, financier)

« J’ai appris que Celtiis a beaucoup d’avantages en matière d’internet, de crédit acheté. Il paraît que c’est un réseau public mais la gestion est déléguée à une structure privée. Ce réseau est la bienvenue. Avant on avait 2 réseaux qui font ce qu’ils veulent de nous parce qu’il n’y a pas véritablement de concurrence. Donc ce réseau est venu pour qu’il y ait véritablement de la concurrence surtout avec les tarifs de Celtiis où tout est sensiblement réduit. Je ne sais pas si les tarifs actuels sont les tarifs de promotion pour attirer les clients et après revenir avec des tarifs chers comme les autres. Si Celtiis peut garder sa ligne comme ça jusqu’au bout, ce serait bien. Regardez aussi les frais de retrait par exemple, 1%, on ne peut que louer cela. Ils doivent continuer et réduire davantage les tarifs actuels pour que les autres réseaux aussi se mettent au pas parce qu’avec ça, eux aussi seront obligés de réduire un peu leurs tarifs. Ainsi, Celtiis prendra tout le pays. Il y a beaucoup d’avantages qui nous arrangent. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance et leur demander de continuer sur la même lancée ».

Réalisation : Ayosso Akpédjé, Aubin Ahéhéhinnou, Marc Mensah.

16 décembre 2022 par