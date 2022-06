Les chiffres de l’ONG Horizon Sans Frontières inexacts

Plus de 200 Africains seraient décédés lors de l’assaut de migrants clandestins au niveau de la province de Nador. Ces chiffres de l’ONG Horizon Sans Frontières ne reflètent pas la réalité selon des sources marocaines et des milieux diplomatiques africains.

L’Ong Horizon Sans Frontières (HSF) a annoncé plus de 200 morts lors de la tentative d’assaut de migrants clandestins au niveau de la province de Nador.

‹‹ Des informations qui nous sont parvenues ce matin à HSF, feraient état de plus de 200 Africains tués dans l’enclave de Ceuta y Melilla », a écrit Horizon Sans Frontières dans un communiqué.

Selon des sources marocaines, ces chiffres de l’Ong Horizon Sans Frontières sont inexacts. Les forces de l’ordre n’ont pas tiré sur les migrants. Elles ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements en matière du respect des droits de l’homme.

Près de 2.000 migrants ont tenté d’entrer dans l’enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc. Le bilan officiel fait état de 23 décès de migrants et 76 blessés lors de la bousculade. 140 agents des forces de l’ordre ont été aussi blessés.

Au lendemain du drame, les autorités marocaines ont convoqué une réunion extraordinaire avec le corps diplomatique africain accrédité à Rabat. A cette réunion, le déroulé exact des faits a été présenté aux diplomates avec des preuves à l’appui (enregistrements vidéos). Il a été noté que cet assaut d’une grande violence est l’œuvre des réseaux mafieux internationaux qui se livrent au trafic d’êtres humains en instrumentalisant des migrants venus de l’extérieur du Maroc. Il s’agit d’une attaque planifiée.

Les diplomates africains n’ont pas contesté le bilan dressé par les autorités marocaines après l’incident.

Après avoir déploré ce drame dû à l’assaut des migrants en situation irrégulière, ils ont apprécié la politique initiée depuis quelques années par le Royaume sous le leadership éclairé du Souverain pour la gestion des flux migratoires.

Le Royaume du Maroc a déploré le drame et réitéré son engagement à poursuivre la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, initiée en 2013, sur l’instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle se base sur une approche solidaire et inclusive qui consacre la vocation africaine du Royaume.

Plus de 50.000 ressortissants de pays africains frères et amis du Maroc ont régularisé leur situation administrative grâce à cette initiative.

Avec plus de 1300 réseaux de trafic démantelés ces cinq dernières années, le Maroc réaffirme sa détermination à continuer la lutte sans merci contre les réseaux de trafic.

30 juin 2022 par ,