Les causes de l’affrontement avec les policiers à Djougou

Un affrontement entre policiers et certains individus a fait un mort et une dizaine de blessés, samedi 09 avril 2022, dans l’arrondissement de Bougou, commune de Djougou. Le Chef de l’arrondissement de Bougou, Yacoubou Moumouni, explique les causes de cet affrontement meurtrier.

01 mort, 8 blessés dont 03 parmi les fonctionnaires de police : c’est le bilan officiel de l’affrontement entre policiers et certains individus de la localité de Bougou, commune de Djougou. Selon le chef de l’arrondissement de Bougou, Yacoubou Moumouni, contacté par Frissons Radio, tout est parti de l’immobilisation d’un camion au bord de la voie vendredi 08 avril 2022. « Un camion s’était immobilisé au bord de la voie pour charger des noix de cajou au niveau d’un petit magasin où étaient rassemblés des jeunes ». Ces derniers ont été invités pour l’opération de chargement des noix de cajou. A en croire, le chef d’arrondissement, il y a un arrêté préfectoral qui interdit le stationnement des gros-porteurs sur la voie.

Voulant faire respecter cet arrêté préfectoral, poursuit-il, les policiers sont venus mettre des sabots au niveau des roues du véhicule. Dans la nuit du vendredi 08 avril, certains individus ont enlevé les sabots. En dépit de l’intervention du Chef d’arrondissement, la situation a dégénéré samedi 09 avril 2022. De jeunes individus se sont rendus au commissariat pour exiger la libération de l’apprenti du chauffeur et la dame à qui appartient les noix de cajou. La police a dispersé les manifestants par des tirs de gaz lacrymogènes. Les manifestants ont bloqué le trafic sur la route inter-Etats. Un mort a été enregistré dans les échauffourées. Il y a eu cinq blessés parmi les manifestants et trois au sein des agents de sécurité. Il a fallu l’intervention du chef d’arrondissement et des anciens conseillers pour que le calme revienne à Bougou.

A.Ayosso

11 avril 2022 par ,