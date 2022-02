Les capacités des acteurs du système des marchés publics renforcées

Les acteurs de la chaîne de la commande publique sont en formation à Cotonou. Prévue pour durer deux jours, la session de formation sera l’occasion pour les participants, de prendre connaissance des textes qui régissent les marchés publics au Bénin.

L’atelier de formation à l’intention des acteurs du système des marchés publics est une initiative de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Il vise à relever les deux défis auxquels le système de passation des marchés publics est confronté.

Selon le président de l’ARMP, il s’agit de s’approprier les textes fondamentaux et de cultiver la résilience des acteurs par rapport aux tentatives de corruption. « Nous avons commencé à expérimenter les documents types depuis l’année dernière. On a collecté les observations et les critiques, tout ce que les acteurs du système ont constaté comme déviances par rapport à l’implantation de ces documents types. Il est de bon ton de venir maintenant présenter ces documents aux différents acteurs système de la commande publique », a confié Séraphin Agbahoungbata.

Pour le président de l’ARMP, le secteur de la commande publique constitue un levier important pour le développement de la nation. C’est le système qui permet les investissements dans le pays, a-t-il insisté avant de souligner qu’il « n’y a pas de bonne gouvernance des deniers publics, s’il n’y a pas la lutte contre la corruption ». « C’est la lutte contre la corruption et l’impunité qui permet aux acteurs, aux opérateurs économiques nationaux comme internationaux d’être à l’aise pour investir dans le pays. Ce sont ces investissements dans le pays qui permettront l’accroissement de la productivité », a souligné Séraphin Agbahoungbata.

La séance de vulgarisation ouverte à Cotonou ce lundi va se poursuivre toute la semaine dans tous les autres départements du pays. Ceci pour permettre à tous les acteurs du domaine de la commande publique, d’être au même niveau d’informations.

F. A. A.

